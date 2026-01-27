 folder icon list icon new list icon new folder Save to list notifaction icon yes tick yes tick yes tick with circle delete cross delete cross minus small - for download tool delete cross plus sign - small expander search magnifying glass icon for gettign to print page icon for email addresses icon for features timing icon for features timing LinkedIn icon Facebook icon youtube icon twitter icon google+ icon external link icon fo profile pages mail icon small mail icon for contact listings phone icon phone icon for listings twitter bird save icon export icon delete icon duplicate icon move to a diff folder mini search icon right arrow
Adele Miner Joins Irish Country Magazine As Digital Content Creator

Irish Country Magazine
By Christina Pirilla
2 days ago
Irish Country Magazine has appointed Adele Miner as digital content creator. This role will be across the website and social channels, writing and creating digital content around wellness, beauty, fashion, culture and lifestyle, as well as travel and events if relevant.

Adele previously worked as a freelance journalist.

