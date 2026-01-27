Adele Miner Joins Irish Country Magazine As Digital Content Creator
Irish Country Magazine has appointed Adele Miner as digital content creator. This role will be across the website and social channels, writing and creating digital content around wellness, beauty, fashion, culture and lifestyle, as well as travel and events if relevant.
Adele previously worked as a freelance journalist.
