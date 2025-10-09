Alexandra Hobbs Joins The Daily Mail As Multimedia Journalist (Gaming)
The Daily Mail has hired Alexandra Hobbs as multimedia journalist (gaming). In this role Alexandra will cover gaming, related media and gaming peripherals.
Alexandra was previously deputy editor at GINX.TV and senior editor at DBLTAP.
