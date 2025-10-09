 folder icon list icon new list icon new folder Save to list notifaction icon yes tick yes tick yes tick with circle delete cross delete cross minus small - for download tool delete cross plus sign - small expander search magnifying glass icon for gettign to print page icon for email addresses icon for features timing icon for features timing LinkedIn icon Facebook icon youtube icon twitter icon google+ icon external link icon fo profile pages mail icon small mail icon for contact listings phone icon phone icon for listings twitter bird save icon export icon delete icon duplicate icon move to a diff folder mini search icon right arrow
Skip navigation

News / National and Regional Press

Alexandra Hobbs Joins The Daily Mail As Multimedia Journalist (Gaming)

Daily Mail
By Christina Pirilla
4 hours ago
news@responsesource.com

The Daily Mail has hired Alexandra Hobbs as multimedia journalist (gaming). In this role Alexandra will cover gaming, related media and gaming peripherals.

Alexandra was previously deputy editor at GINX.TV and senior editor at DBLTAP.

Alexandra Hobbs Daily Mail DBLTAP GINX.TV

Media Database

Find out more about the contacts & outlets covered in this story
  • Alexandra Hobbs
  • Daily Mail
    281 contacts
  • Ginx.tv
    1 contacts
Get a demo

Media Database Subscribers

Login to see the contacts & outlets covered in this story
Login