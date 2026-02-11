Eliana Silver Gokun joins the Daily Mail as senior foreign news reporter
Daily Mail has appointed Eliana Silver Gokun as senior foreign news reporter. Eliana was previously an audio visual producer and reporter at The Jewish Chronicle and prior to that worked as a journalist for GB News.
