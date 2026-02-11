 folder icon list icon new list icon new folder Save to list notifaction icon yes tick yes tick yes tick with circle delete cross delete cross minus small - for download tool delete cross plus sign - small expander search magnifying glass icon for gettign to print page icon for email addresses icon for features timing icon for features timing LinkedIn icon Facebook icon youtube icon twitter icon google+ icon external link icon fo profile pages mail icon small mail icon for contact listings phone icon phone icon for listings twitter bird save icon export icon delete icon duplicate icon move to a diff folder mini search icon right arrow
Eliana Silver Gokun joins the Daily Mail as senior foreign news reporter

Daily Mail
By Amy Wilson
19 hours ago
Daily Mail has appointed Eliana Silver Gokun as senior foreign news reporter. Eliana was previously an audio visual producer and reporter at The Jewish Chronicle and prior to that worked as a journalist for GB News.

