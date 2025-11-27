 folder icon list icon new list icon new folder Save to list notifaction icon yes tick yes tick yes tick with circle delete cross delete cross minus small - for download tool delete cross plus sign - small expander search magnifying glass icon for gettign to print page icon for email addresses icon for features timing icon for features timing LinkedIn icon Facebook icon youtube icon twitter icon google+ icon external link icon fo profile pages mail icon small mail icon for contact listings phone icon phone icon for listings twitter bird save icon export icon delete icon duplicate icon move to a diff folder mini search icon right arrow
Jacqueline Kilikita rejoins Refinery29

Refinery29
By Amy Wilson
10 mins ago
Refinery29 has appointed Jacqueline Kilikita as beauty director, working on a contract basis. She will be leading beauty content across the global site and main social channels four days a week. The Refinery29 UK office is now closed, please contact Jacqueline for the best address.

Jacqueline will continue her freelance work on Fridays and is available for writing, copywriting, editing, consultancy and similar projects.

