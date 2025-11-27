Jacqueline Kilikita rejoins Refinery29
Refinery29 has appointed Jacqueline Kilikita as beauty director, working on a contract basis. She will be leading beauty content across the global site and main social channels four days a week. The Refinery29 UK office is now closed, please contact Jacqueline for the best address.
Jacqueline will continue her freelance work on Fridays and is available for writing, copywriting, editing, consultancy and similar projects.
Recent news related to Freelance Journalists
Media Database
Find out more about the contacts & outlets covered in this story
-
Freelance Journalists
9058 contacts
Media Database Subscribers
Login to see the contacts & outlets covered in this story