Jessica Aureli joins Metro.co.uk as Deputy First Person and Opinion Editor
Metro.co.uk has appointed Jessica Aureli as deputy first person and opinion editor
Jessica will be commissioning first-person and opinion stories that speak to reader’s real-life experiences.
