 folder icon list icon new list icon new folder Save to list notifaction icon yes tick yes tick yes tick with circle delete cross delete cross minus small - for download tool delete cross plus sign - small expander search magnifying glass icon for gettign to print page icon for email addresses icon for features timing icon for features timing LinkedIn icon Facebook icon youtube icon twitter icon google+ icon external link icon fo profile pages mail icon small mail icon for contact listings phone icon phone icon for listings twitter bird save icon export icon delete icon duplicate icon move to a diff folder mini search icon right arrow
Skip navigation

News / Consumer / National and Regional Press

Maicey Navarro Griffiths joins Metro.co.uk as First-Person and Opinion Commissioning Editor

Metro.co.uk
By Helen Wilson
18 hours ago
news@responsesource.com

Metro.co.uk has appointed Maicey Navarro Griffiths as First-Person and Opinion Commissioning Editor.  Maicey will be editing pieces and commissioning stories before publishing them on site.

 

 

Maicey Navarro Griffiths Metro.co.uk

Media Database

Find out more about the contacts & outlets covered in this story
  • Maicey Navarro Griffiths
  • Metro.co.uk
    156 contacts
Get a demo

Media Database Subscribers

Login to see the contacts & outlets covered in this story
Login