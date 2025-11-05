Stephanie Bridger-Linning Appointed Acting Digital Director At Tatler
Tatler have appointed Stephanie Bridger-Linning as acting digital director for the next year.
Stephanie previously worked as the digital director at Spear‘s magazine.
